تفيد صحيفة فاينانشيال تايمز بأن شركات تصنيع ورق التواليت الألمانية تضطر إلى رفع الأسعار وخفض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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وكتبت الصحيفة بهذا الشأن قائلة: "يتطلب صنع" لفة أصلية "من ورق التواليت بطول مليونين في مصنع إيسيتي الألماني في ماينز-كوستهايم 700 كيلوواط/ساعة من الغاز الطبيعي... وسط ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من حدوث نقص وشيك، قررت شركة إيسيتي رفع الأسعار والتحول إلى مصادر وقود أخرى"، لافتة إلى أن الشركة ترفع أسعار ورق التواليت "لوتس"، وحفاضات "ليبيرو" بنسبة 18٪.

وتشير الصحيفة إلى أن شركة "هاكل" ومقرها دوسلدورف، وهي واحدة من أشهر العلامات التجارية لورق التواليت في ألمانيا، تقدمت بالفعل بطلب للإفلاس، جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد والنقل.

يعتقد ممثلو الصناعة أن الأمر لن يكون سهلا عليهم، حتى لو قدمت الدولة الدعم. كما أن هناك مخاوف من أن تتأثر الشركات بترشيد استهلاك الطاقة.

وصرّح غريغور غايغر، المتحدث باسم جمعية صناعة الورق الألمانية بأنه "قد لا يكون من الضروري إنتاج بسكويت برقائق الشوكولاتة، لكن من الضروري إنتاج ورق التواليت".

بعد انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا. وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، صرّح نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري مدفيديف بأن أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي، وفي بعض البلدان الثلثين، ليسوا مستعدين لدعم العقوبات ضد روسيا، مشيرا في السياق إلى أنه يجري تطوير مبادرات مختلفة، من الادخار على حرق الجثث إلى غسل ورق التواليت، من أجل معاقبة "صماء" لروسيا.

المصدر: نوفوستي