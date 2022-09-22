الجزائر تطرح أكثر من 3 مليارات متر مكعب من الغاز في السوق

أكد المدير التنفيذي لمجموعة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار، أن الشركة طرحت أكثر من 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة، معظمها للسوق الإيطالية.

وقال حكار في تصريح للتلفزيون الحكومي الجزائري: "تمكنا بفضل الإنتاج الإضافي بين إبريل، وحتى 20 سبتمبر، من وضع 3.2 مليار متر مكعب (من الغاز) في السوق الحرة منها تقريبا 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية".

وأوضح: "إن التزاماتنا تجاه إيطاليا محترمة بنسبة مئة بالمئة وإلى غاية نهاية السنة سنبلغ 4 مليارات متر مكعب إضافية، أما في سنة 2023 فنؤكد أن قدراتنا الإنتاجية تغطي كل التزاماتنا بأريحية كبيرة جدا".

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وقال المسؤول الأول في عملاق النفط والغاز الجزائري إن "هناك لغطا وحتى أخطاء متعمدة من بعض الأطراف التي تعمل على إضعاف الجزائر في هذه الناحية، لكن عمل المشاريع هو إجابة واضحة لكل محاولة لتغليط الرأي العام".

وكانت مجموعات "سوناطراك" و"إيني" الإيطالية و"أوكسيدنتال" الأميركية و"توتال" الفرنسية، وقعت منتصف يوليو عقدا ضخما بقيمة 4 مليارات دولار يمتد لـ 25 عاما وينص على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر.

ومنذ بداية عام 2022، زودت الجزائر إيطاليا خصوصا عبر الأنبوب الذي يربط البلدين مرورا بتونس بـ 13.9 مليار متر مكعب من الغاز، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقا بنسبة 113 في المئة.

وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في إفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11 في المئة من احتياجاتها.

المصدر: "أ ف ب"