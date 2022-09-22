الخزانة الأمريكية: التضخم يسبب شعورا بانعدام الأمن الاقتصادي لدى الأمريكيين

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة في بلادها، ويسبب إحساسا كبيرا لدى الأمريكيين بانعدام الأمن الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي الخميس، "أعتقد أن التضخم كان يسير بمعدلات عالية بشكل غير مقبول، إنها مشكلة كبيرة لكل أسرة أمريكية، ويؤدي إلى شعور كبير بانعدام الأمن الاقتصادي للأمريكيين" .

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وأفادت يلين بأنها تعتقد أن "التضخم سينخفض العام المقبل".

ولا تزال وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ترى طريقا لخفض التضخم دون زيادة كبيرة في البطالة، حتى مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في استراتيجية رفع أسعار الفائدة التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو أو الركود.

وكان البنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في خامس زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وأوضح البنك يوم الأربعاء في بيان "قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية إلى 3 إلى 3-1/4 (أي ثلاثة أرباع نقطة مئوية)"، متوقعا أن تكون هذه الزيادة الجارية مناسبة للنطاق المستهدف.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس (بنسبة 0.75%) في رابع زيادة خلال العام الحالي، لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في بيان، أنه تم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وهي المرة الثانية خلال العام التي تحدث تلك القيمة من الزيادة.

وفي منتصف يونيو الماضي، رفعت الولايات المتحدة معدل الفائدة بنسبة 0.75%، في أعلى زيادة للفائدة يتخذها البنك منذ عام 1994.

وكان معدل الإقراض الأمريكي الرئيسي الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 0.75 إلى 1 نقطة مئوية في السابق، وذلك بعد زيادتين بمقدار 0.25 و0.50 نقطة على التوالي في مارس، ومايو الماضيين.

وفي بداية مايو الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة، أو نصف نقطة مئوية، للتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها الولايات المتحدة، والذي كان ثاني ارتفاع للفائدة منذ تفشي جائحة كورونا قبل عامين.

المصدر: "سبوتنيك"