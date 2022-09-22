"شبيغل": ألمانيا تؤمم شركة سابقة لـ"غازبروم" 

ذكرت صحيفة "دير شبيغل"، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستؤمم شركة كانت في السابق تابعة لعملاق الغاز الروسي "غازبروم" وهي Securing Energy for Europe.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن برلين ستؤمم Securing Energy for Europe التي كانت تدعى سابقا "غازبروم جرمانيا"، وهي شركة ألمانية كانت تابعة لـ"غازبروم" الروسية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن "Securing Energy for Europe، تقع تحت الوصاية الألمانية، وستصبح ملكية عامة، ويقع المقر الرئيس للشركة في برلين".

وفي نهاية مارس الماضي، أعلنت "غازبروم" تخليها عن ملكية "غازبروم جرمانيا" بعد تقارير إعلامية أشارت إلى قيام السلطات الألمانية بعمليات تفتيش في الشركة.

وفي 4 أبريل الماضي، قامت السلطات الألمانية بوضع يدها على شركة "غازبروم جرمانيا" ونقلها إلى وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.

المصدر: نوفوستي