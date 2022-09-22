الروبل الروسي وبورصة موسكو يمحوان خسائر أمس

ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الخميس، وذلك بعد تراجع تم تسجيله أمس، كما صعد مؤشرا البورصة الروسية.

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وبحلول الساعة 13:47 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.07% إلى 2174.79 نقطة.

في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.70% إلى 1147.73 نقطة، وفقا لبورصة موسكو.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 86 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.84 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.38 روبل إلى 58.76 روبل.

ويأتي الارتفاع بعد أن تراجع مؤشرا بورصة موسكو وكذلك الروبل الروسي أمس، وأشار خبراء إلى أن المضاربين يلعبون على العامل النفسي بعد إعلان الرئيس الروسي التعبئة الجزئية في البلاد.

المصدر: RT