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الليرة التركية تنخفض إلى مستوى تاريخي جديد

مال وأعمال

الليرة التركية تنخفض إلى مستوى تاريخي جديد
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت الليرة التركية، في تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي التركي في وقت لاحق اليوم.

وبحلول 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.18% إلى 18.3618 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة التركية عند 18.38 ليرة للدولار والذي يعد مستوى قياسي منخفض.

الليرة التركية تنخفض إلى مستوى تاريخي جديد

ويأتي انخفاض العملة التركية في ظل توقعات بعض المحللين أن يقرر المركزي التركي خفضا جديدا لسعر الفائدة بعد التخفيض المفاجئ في أغسطس 2022.

المصدر: برايم + بلومبرغ

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