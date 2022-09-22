خبير يكشف المصير المتوقع لأسعار الفائدة في مصر اليوم الخميس بعد قرار أمريكي

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة السادسة خلال العام الجاري 2022، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة، بعد قرارها بالتثبيت خلال الاجتماعين الأخيرين.

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ويأتي الاجتماع بعد يومين من قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المضطردة التي يشهدها العالم.

كما أعلنت 5 بنوك مركزية عربية، مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من البنك الدولي في دراسة حديثة من أن ينزلق الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام المقبل.

وتوقع الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، لافتا إلى أن البنك المركزي يبني تحريك أسعار الفائدة على أسباب معدلات التضخم وأسعار النفط، بالإضافة إلى أن هناك ارتفاعا في السيولة داخل البنوك.

وقال معطي، إن تأثير قرارات الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة سيكون غير مباشر على قرارات البنك المركزي المصري، لأن كل بنك مركزي له بيانات ومستهدفات غير الأخرى، ذاكرا أن مصر أقل في معدلات التضخم العالمي، بالإضافة إلى وجود استقرار في أسعار النفط، فضلا عن وجود سيولة في البنوك المصرية.

وأضاف معطي، أن هناك أكثر من 80% من الأموال الساخنة للأجانب تم سحبها من السوق خلال الفترة الماضية فالحصة المتبقية ستكون محدودة التأثير على البورصة والقطاع المصري معا.

المصدر: الدستور