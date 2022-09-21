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الأسهم الأمريكية تتراجع بشكل حاد بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة

مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تتراجع بشكل حاد بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة
Gettyimages.ru
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تراجعت أسهم وول ستريت بشكل حاد يوم الأربعاء إثر قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة.

 وأشار إلى إمكانية المزيد من التشديد النقدي في المستقبل في ظل مواجهة التضخم المالي.

وأوقف مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضه عند 1.7 بالمائة  مسجلا  30183.78  نقطة.

كما انخفض مؤشر S&P 500 واسع النطاق بنسبة 1.7 في المائة ليسجل 3789.93  نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك للتكنولوجيا بنسبة 1.8 في المائة مسجلا 11220.19 نقطة.

المصدر: ا ف ب

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