الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عام

تراجع الجنيه الإسترليني في الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء، معمقا خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليسجل أدنى مستوى في 37 عاما، بفعل مخاوف الركود الاقتصادي.

وقفز الدولار الأمريكي لمستوى قياسي جديد في 20 عاما، قبل صدور قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل، ضمن جهوده المستمرة للسيطرة على التضخم التاريخي فى الولايات المتحدة.

وسجل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اليوم الأربعاء انخفاضا بنسبة 0.6% ليبلغ 1.1304 دولار وهو أدنى سعر صرف منذ عام 1985، وافتتحت التعاملات عند 1.1373 دولار، وسجلت أعلى مستوى اليوم عند 1.1385 دولار.

وفقد الجنيه بالأمس نسبة 0.4% مقابل الدولار، في ثالث خسارة يومية بغضون الأربعة أيام الأخيرة، بفعل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح، بعد صعود عوائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة لمستويات تاريخية جديدة.

المصدر: وكالات