 
مباشر

الدولار يصل إلى مستوى جديد لأول مرة في تاريخ مصر

مال وأعمال

الدولار يصل إلى مستوى جديد لأول مرة في تاريخ مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tudd

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في مصر بنحو 5 قروش اليوم الأربعاء مقارنة بأسعاره يوم أمس، ليتراجع الجنيه لأقل مستوى له منذ تحرير صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

إقرأ المزيد
الدولار يصل إلى مستوى تاريخي لأول مرة في مصر
الدولار يصل إلى مستوى تاريخي لأول مرة في مصر

ويترقب العديد من المواطينين في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة غدا الخميس، بالإضافة إلى التكهنات باحتمالية تحرير سعر الصرف مرة أخرى.

وارتفع سعر الدولار في البنك المركزي، 5 قروش، 19.43 للشراء، و19.53 جنيه للبيع.، ووصل سعره في بنك مصر 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، أما سعره في البنك الأهلي المصري قد وصل 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال