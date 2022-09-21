الدولار يصل إلى مستوى جديد لأول مرة في تاريخ مصر

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في مصر بنحو 5 قروش اليوم الأربعاء مقارنة بأسعاره يوم أمس، ليتراجع الجنيه لأقل مستوى له منذ تحرير صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

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ويترقب العديد من المواطينين في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة غدا الخميس، بالإضافة إلى التكهنات باحتمالية تحرير سعر الصرف مرة أخرى.

وارتفع سعر الدولار في البنك المركزي، 5 قروش، 19.43 للشراء، و19.53 جنيه للبيع.، ووصل سعره في بنك مصر 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، أما سعره في البنك الأهلي المصري قد وصل 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

المصدر: القاهرة 24