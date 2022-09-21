الدوما الروسي ينظر في مشروع الصيرافة الإسلامية

صرح رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية أناتولي أكساكوف، اليوم الأربعاء، بأن عدة مناطق في روسيا يمكنها إجراء تجربة حول إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية.

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وقال البرلماني الروسي، إنه تم تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الأنشطة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية وتم تقديم مشروع القانون (الصيرافة الإسلامية) إلى مجلس الدوما للنظر فيه.

وفي يوليو الماضي، كشف رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية أناتولي أكساكوف، في مقابلة مع RT، عن مشروع تجريبي لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية في جمهوريات داغستان والشيشان وتتارستان وبشكيريا الروسية، في خطوة أولى.

حينها، قال أكساكوف إنه إذا نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا. وأضاف أن المبادرة ستجذب رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار في الاقتصاد الروسي.

المصدر: RT + نوفوستي