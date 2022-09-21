وزيرة بريطانية: خطة ليز تراس لخفض الضرائب ليست "اقتصاديات متقطعة"

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، جيليان كيغان، إن خطة رئيسة الحكومة ليز تراس لخفض الضرائب على الأثرياء والشركات ليست "اقتصاديات متقطعة".

وبعد إعلان تراس أن الأغنياء سيحصلون على "فائدة غير متناسبة، وأن هذا سيكون في النهاية مفيدا للجميع في هذا البلد"، تم تفسير هذا الاعلان على نطاق واسع على أنه عودة إلى "الاقتصاد المتدفق للأسفل"، أي أن مساعدة الأثرياء ستفيد الاقتصاد الأوسع.

وشددت كيغان: "لا يمكن القول إن ما فعلناه هو اقتصاديات متدرجة. لقد وضعنا للتو حزمة مساعدات ضخمة في مكانها الصحيح"، مشيرة إلى أنه "إذا نظرت إلى تعريف الاقتصاد المتدفق للأسفل، فهذا بالتأكيد لا يناسبه".

وأضافت: "لا توجد طريقة يمكنك من خلالها وصف نهجنا بأنه نهج تدريجي. إنه يساعد الجميع على أن يكونوا داعمين للنمو والأعمال".

وتشمل السياسات التي حددتها تراس خفض ضريبة الشركات، وإلغاء الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين، وتخفيض التأمين الوطني.

يذكر أن اقتصاديات الانعكاس الاقتصادي، وتسمى أيضا نظرية الانسياب للأسفل، تشير إلى الاقتراح الاقتصادي الذي ينص على أنه يجب تخفيض الضرائب على الشركات والأثرياء في المجتمع كوسيلة لتحفيز الاستثمار التجاري على المدى القصير وإفادة المجتمع ككل على المدى الطويل.

المصدر: "الإندبندنت"