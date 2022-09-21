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ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 3%، حيث ارتفع الخام العالمي "برنت" فوق مستوى 93 دولارا للبرميل، في ظل مخاوف من اضطراب إمدادات الخام.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 10:42 بتوقيت موسكو، عند 86.32 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.84% عن سعر الإغلاق السابق.

وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" عند 93.13 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.77% عن سعر التسوية السابق.

المصدر: RT + بلومبرغ

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