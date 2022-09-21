الروبل وبورصة موسكو يتراجعان.. وخبراء يتحدثون عن انخفاض مؤقت

تراجع مؤشرا بورصة موسكو وكذلك الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، وأشار خبراء إلى أن المضاربين يلعبون على العامل النفسي بعد إعلان الرئيس الروسي التعبئة الجزئية في البلاد.

وبحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.64% إلى 2157.30 نقطة.

في حين انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.85% إلى 1115.64 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك تعرضت العملة الروسية الروبل لضغوطات، إذ ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 60 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 61.19 روبل، فيما صعد اليورو بنحو طفيف بواقع 3 كوبيكات إلى 60.48 روبل.

وجاء التراجع بعد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في البلاد من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال.

ويرى خبراء أن تراجع الروبل والبورصة الروسية مؤقت، إذ أن مضاربين يستغلون العامل النفسي، حيث شدد الخبراء على أن مؤشرات الاقتصاد الروسي قوية.

المصدر: RT