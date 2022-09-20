المركزي السويدي يفاجئ الأسواق

قرر البنك المركزي السويدي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بحدة، وذلك لمواجهة زيادة التضخم، حيث تعاني الدول الأوروبية من ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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وقرر المركزي السويدي رفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 1.75%.

وجاء في بيان صدر عن المنظم المالي: "من أجل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، من الضروري تشديد السياسة النقدية. لذلك قرر المجلس التنفيذي (للبنك المركزي السويدي) رفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 1.75 في المائة".

ووفقا للتوقعات سيستمر التضخم في الارتفاع في الأشهر الستة المقبلة، وأشار البيان إلى أنه من الصعب تقييم تطور التضخم في المستقبل.

وأكد المركزي أنه سيقوم بتعديل السياسة النقدية حسب الضرورة، لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.

المصدر: برايم