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التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات تاريخية

مال وأعمال

التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات تاريخية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تسارع التضخم السنوي في ألمانيا، وصعد المؤشر في أغسطس الماضي بنسبة 45.8% من 37.2% في شهر يوليو السابق له.

وأظهرت بيانات رسمية ألمانية صدرت اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنتجين ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 45.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقارنة بزيادة سنوية بلغت 37.2% في يوليو الماضي.

وجاءت نتيجة شهر أغسطس 2022 أعلى من التوقعات، حيث توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، نمو التضخم في الشهر الماضي بنسبة 37.1%.

وبذلك يكون مؤشر التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، قد صعد إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وجاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

المصدر: برايم

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