"غازبروم" الروسية توقف إمدادات الغاز عبر "قوة سيبيريا" إلى الصين

ستتوقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" لمدة أسبوع لإجراء عملية صيانة مجدولة.

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وأفادت شركة "غازبروم" الروسية أن إمدادات الوقود عبر هذا المسار ستتوقف في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري وذلك لإجراء عمليات صيانة مخطط لها.

وأضافت الشركة الروسية أنه يتم تنفيذ مرتين في السنة في الخريق والربيع أعمال الصيانة لمعدات خط الأنابيب "قوة سيبيريا".

"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

وحاليا تبحث موسكو وبكين مسألة بناء خط جديد "قوة سيبيريا-2"، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في الصين.

المصدر: نوفوستي