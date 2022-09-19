إطلاق طريق شحن جديد من الصين إلى أفغانستان

أفادت الخدمة الصحفية للسكك الحديدية الأوزبكية اليوم الاثنين بأنه تم إطلاق ممر شحن جديد متعدد الوسائط من الصين عبر قرغيزستان وأوزبكستان إلى أفغانستان.

وقال موقع السكك الحديدية الأوزبكية في بيان "من أجل تطوير الممر متعدد الوسائط بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان وأفغانستان، بدأ إطلاق تجريبي لقطار حاويات على طول طريق عبور جديد".

وأوضحت الشركة أن نقل البضائع من كاشغار الصينية إلى مدينة أوش القيرغيزية يتم عن طريق البر، ثم بالسكك الحديدية إلى الهيراتان الأفغانية.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن القطار الأول يحتوي على 12 حاوية تحتوي على أغذية وأدوات منزلية، كما لفتت إلى أن المشاركين قدموا خصومات جمركية تصل إلى 70% لنقل البضائع.

وآفاق مسار الشحن هذا قالت الشركة إنه يمكم نقل أكثر من 4000 حاوية سنويا.

المصدر: برايم