غوتيريش يكشف عن مفاوضات خاصة بتصدير الأمونيا الروسية

صرح الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية، بأن هناك مفاوضات جارية الآن بشأن إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا.

وقال غوتيريش: "تجري الآن مفاوضات بشأن إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب (يوجني) المستخدم منذ عدة سنوات"، حيث أن هناك جوانب "تتعلق بمصالح أوكرانيا، وأخرى بمصالح روسيا"، على حد تعبيره.

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وأضاف: "سيكون من المهم مناقشة هذه الجوانب لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أوسع بين الطرفين بهذا الشأن".

وكانت "رويترز" قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن دبلوماسي غربي، أن الأمم المتحدة عرضت على موسكو وكييف صفقة لشحن غاز الأمونيا من روسيا إلى الأسواق العالمية عبر أوكرانيا، حيث سيتم، وفقا لهذا الاقتراح، تسليم الأمونيا من شركة "أورالخيم" الروسية عبر خط أنابيب إلى الحدود الروسية الأوكرانية، وهناك سيتم شراؤها من قبل شركة "ترامو" الدولية، والتي ستقوم بتوريد الأمونيا إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود، بعد نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا. في الوقت نفسه، ستدفع "ترامو" لأوكرانيا مقابل النقل والعبور.

تجدر الإشارة إلى أن لغاز الأمونيا دورا حيويا في توفير الغذاء للبشرية، وهو يدخل في الصناعات الدوائية، حيث تعد الأمونيا المادة الأساسية في تصنيع الأسمدة الكيميائية اللازمة للزراعة الغذائية، والطلب عليها في تزايد مستمر، مع الزيادة المطردة في عدد سكان العالم.

المصدر: نوفوستي