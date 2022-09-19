تركيا تعلن أنها ستبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، أن الاتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن دفع 25% من إمدادات الغاز الروسي لتركيا بالروبل سيدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب.

وقال دونمز في تصريح صحفي: "تركيا ستدفع 25% من امدادات الغاز الطبيعي التي تتلقاها من روسيا بالروبل. وستدخل الاتفاقية بهذا الشأن حيز التنفيذ في المستقبل القريب"، مضيفا أن "حقيقة أن تركيا ستشتري الغاز من روسيا بالروبل ستقلل التكاليف".

وفي وقت سابق صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا قد أصبحت أحد المسارات الموثوقة لإمداد الغاز من روسيا، حيث يعمل خط "السيل التركي" بلا انقطاع.

وأضاف بوتين أن ربع (25%) إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا ستدفع بالعملة الروسية، بالروبل، وشدد على أن أنقرة تفي بشكل موثوق بالتزاماتها بشأن عبور الغاز الروسي (إلى أوروبا).

المصدر: وكالات