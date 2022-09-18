خبير اقتصادي: مصر تعاني من العقوبات الغربية على روسيا

قال الخبير الاقتصادي المصري نور ندا إن العقوبات الغربية غير المدروسة ستنعكس سلبا على دول عديدة من بيها مصر التي ستعاني جراء تلك العقوبات.

وقال ندا في حديث لـ RT إن "العالم الثالث، ومصر نموذجا، يعاني بسبب العقوبات الغربية على روسيا".

ففي مصر، يقول ندا، إن "هناك توقعات أن يتأثر الاقتصاد المصري سلبا وبشدة، نتيجة ما يحدث في أوروبا من موجات تضخم ومؤشرات على حدوث ركود تضخمي للأقتصاد الأوروبي، وذلك لكون الانتاج المحلي المصري يعتمد بنسبة أكثر من 70% على مكونات أجنبية ونظم تشغيل وتكنولوجيا أجنبية".

وأضاف أن "الآثار السلبية لسياسات الخصخصة وبيع شركات قطاع الأعمال تؤدي إلى خروج الحكومة المصرية، إلى حد ما، من النشاط الانتاجي بعدما خصخصت وباعت قواعد وقلاع اقتصادية مثل الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم ومصانع الأسمدة، ما يزيد من تبعية الاقتصاد المصري لمراكز الاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة المكون الأجنبي في صناعتنا الوطنية".

وأضاف الدكتور ندا أن "الاعتماد على السياسات النقدية التى يديرها البنك المركزي للسيطرة

على التضخم لن تفيد في حالة التضخم بسبب ارتفاع التكاليف الذي يعاني منه الاقتصاد المصرى حاليا".

ويضيف "فمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار فى مصر حاليا جاءت نتيجة لتضخم مستورد، وهناك ارتفاع في التكاليف بسبب التبعية وسيطرة المكون الأجنبي في صناعتنا الوطنية واستخدام السياسات النقدية مثل رفع سعر الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي وزيادة معدلات البطالة بين المصريين".

المصدر: RT