جهاز قطر للاستثمار يبحث في القاهرة إطلاق مشاريع في مصر بينها مدينة سياحية في العلمين

يعتزم جهاز قطر للاستثمار إطلاق عدد من المشاريع في مصر في قطاع السياحة والفنادق والضيافة، حسبما أعلن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس الاستثمار في إقليم أفريقيا وآسيا في الجهاز القطري.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع آل ثاني الذي يرأس وفدايضم مسؤولو شركة Accor العالمية للفنادق والضيافة والذي تناول نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لقطر.

وقام رئيس الوزراء المصري بتقديم شرح حول خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 6 كيلومترات، تستقطب 3 ملايين سائح سنويا.

كما استعرض مدبولي اما الوفد القطري الفرص الاستثمارية في الفنادق والتي تعتزم الدولة المصرية فتح الباب أمام القطاع الخاص الأجنبي للمشاركة في إدارتها.

من جانبه، أكد فيصل بن ثاني آل ثاني، أن جهاز قطر للاستثمار "متحمس" لاطلاق مشاريع في القطاع السياحي وقطاع الفنادق في مصر، سواء في الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات جديدة.

في ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Accor أنهم يتواجدون في مصر بالفعل باستثمارات من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق.

وأضاف أن الشركة تعتبر مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات استثمارية لها في المنطقة، وهناك اهتمام كبير لدى الشركة بالسوق المصرية.

المصدر: مصراوي