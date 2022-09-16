العراق.. "نفط البصرة" تعلن استئناف الضخ تدريجيا بعد معالجة تسرب

أعلنت "شركة نفط البصرة" في العراق استئناف عمليات الضخ تدريجيا بعدما تمت معالجة تسرب للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي.

وقالت الشركة في بيان عبر "فيسبوك" إن "الفرق الفنية والهندسية عالجت تسربا للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي"، وأنه "تم استئناف عمليات الضخ تدريجيا، لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة".

وأشارت الشركة إلى أن "عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف" وأن التحميل منها يتم "بالمعدلات الطبيعية المخطط لها".

المصدر: RT