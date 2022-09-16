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رغم العراقيل الغربية.. روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب سندات "اليوروبوندز"

مال وأعمال

رغم العراقيل الغربية.. روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب سندات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أكدت وزارة المالية الروسية، أنها أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بسندات دولية "يوروبوندز روسيا - 2023"، حيث قامت بسدادها بالروبل وفقا للقواعد الجديدة الواردة في مرسوم رئاسي.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أنه تم الإيفاء بالالتزامات وفقا لقواعد المرسوم الرئاسي بتاريخ 22 يونيو 2022 رقم 394.

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وكانت وزارة المالية الروسية قد أعلنت في 23 يونيو الماضي، عن آلية جديدة لسداد سنداتها المقومة بعملات أجنبية، وذلك بسبب العراقيل والعقوبات التي تم فرضها من قبل الدول الغربية.

المصدر: "نوفوستي"

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بوتين يتحدث عن نتائج لقاءاته في سمرقند مع نظرائه من دول "شنغهاي"