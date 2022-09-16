شولتس: لم أناقش مع بوتين مسألة نقل السيطرة على الشركات التابعة لـ"روس نفط" لإلمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لم يناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين مسألة نقل الشركات التابعة لروسنفت للسيطرة الألمانية، خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما الثلاثاء الماضي.

جاءت تصريحات المستشار الألماني في مؤتمر صحفي بثته قناة فينيكس التلفزيونية، تعليقا على إعلان وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية أن مجلس الوزراء قرر نقل الشركات التابعة لروسنفت-روسنفت دويتشلاند و RN للتكرير والتسويق- لسيطرة شبكة الوكالة الفيدرالية.

وبحسب القرار، فإن الوكالة اكتسبت السيطرة على روسنفت دويتشلاند، وعلى الحصة المترتبة لثلاث مصافي تكرير، وهي:بايرن اويل، شويدت، ميرو.

المصدر: ريا نوفوستي