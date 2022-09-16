مصدر يكشف مصير ودائع المصريين في بنوك لبنان

كشف مصدر دبلوماسي عن مصير ودائع المصريين ببنوك لبنان، قائلا إن "وضع الودائع في البنوك اللبنانية واحد، أيا كانت جنسية أصحابها".

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وأوضح المصدر الدبلوماسي أن السفارة المصرية بالعاصمة بيروت تعمل مع المصريين بشكل يومي لتقديم كل الدعم والمساعدة لهم، مناشدًا أي مصري في لبنان يعاني من مشاكل بالتوجه إلى السفارة المصرية حيث سيقدم له كل المساعدات الممكنة.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مجلس النواب اللبناني لعقد جلسه طارئة؛ لبحث تزايد وتيرة اقتحام البنوك اللبنانية من قبل المودعين.

كما دعا بسام مولوي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، وذلك للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها عقب الأحداث المستجدة على ​المصارف​.

المصدر: القاهرة 24