الإعلان عن بناء مصنع هيدروجين أخضر في أستراليا

اتخذت شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" قرارا استثماريا نهائيا لبناء مصنع للهدروجين الأخضر، يعد من أوائل المصانع من هذا النوع على نطاق تجاري في العالم.

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة "ميتسوي" اليابانية وسيبدأ بحلول نوفمبر 2022، وفقا للشركة الفرنسية.

وقالت الشركة الفرنسية إنها "وافقت على تطوير واحدا من أول مشاريع الهيدروجين المتجدد على أساس تجاري في العالم والذي سيقام في منطقة بيلبارا في غرب أستراليا، المشروع سيبدأ بحلول نوفمبر 2022 وسينفذه تحالف من Technip Energies ومجموعة Monford، اللذين تم اختيارهما ليكونا مقاولي المشروع".

المصدر: برايم