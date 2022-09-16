صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.7 مليون طن خلال 2022

بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية خلال العام الجاري حوالي 4 ملايين و700 ألف و732 طنا.

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وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، اليوم الجمعة، تقريرا من أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 14 سبتمبر 2022.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطا، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، الفراولة، الفاصوليا الطازجة، الجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، الرمان.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و630 ألفا و468 طنا، بالإضافة إلي تصدير 843 ألفا 632 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 312 ألفا و415 طنا من البصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 146 ألفا و319 طنا، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 121 ألفا و 373 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 68 الفا و784 طنا، واحتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي 35 الفا و038 طنا، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 32 الفا و 612 طنا.

بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 28 الفا و 800 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 23 الفا و827 طنا.

وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 الفا و425 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9021 طنا.

وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7342 طنا.

المصدر: RT