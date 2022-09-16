رئيس مولدوفا السابق: سكان البلاد يدفعون ثمنا أعلى للغاز بسبب عدم كفاءة السلطات

صرح الرئيس السابق لمولدوفا، إيغور دودون، بأن متوسط تكلفة الغاز في عدد من الدول المجاورة أقل كثير من تكلفته في مولدوفا، بفضل تعاون هذه الدول مع روسيا.

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وأشار دودون إلى هنغاريا على سبيل المثال، مدللا على أن عدم كفاءة السلطات الحالية في مولدوفا يكلف المواطنين ثمنا باهظا، حيث "يتعين على كل أسرة مولدوفية دفع ثمن لهذه الحماقة".

وكانت رئيسة الوزراء المولدوفية، ناتاليا غافريليتسا، قد صرحت بأن مولدوفا سوف تضطر إلى خفض مستوى استهلاك الغاز، حيث قالت في مقابلة مع "بلومبرغ" إنه "حتى إذا واصلت (غازبروم) عمليات التسليم، فلا يزال علينا خفض مستويات الاستهلاك، لأن الأسعار مرتفعة جدا جدا". ووفقا لها، لا تعرف الدولة مقدار ارتفاع أسعار الوقود في الشتاء، لذلك فهم يستعدون لأي خيار.

وكان دودون قد صرح في وقت سابق بأن جمهورية مولدوفا سوف تواجه شتاء صعبا وأسعار طاقة "فلكية".

المصدر: RT