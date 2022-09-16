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السلطات الألمانية تقدم تبريرا لاستيلائها على شركات "روس نفط" في ألمانيا

مال وأعمال

السلطات الألمانية تقدم تبريرا لاستيلائها على شركات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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بررت السلطات الألمانية استيلاءها على شركات فرعية في ألمانيا تابعة لشركة "روس نفط" الروسية، بأنه إجراء تم اتخاذه بسبب علاقات هذه الشركات الوثيقة مع روسيا.

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وقالت وكالة الشبكة الألمانية، إن السبب وراء تقديم الوصاية على Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing هو الوضع في السوق بسبب علاقاتهما الوثيقة مع روسيا.

وجاء في بيان صدر عن الوكالة: "السبب في ذلك هو حالة عدم اليقين الموجودة في السوق، ولا سيما بسبب العلاقات الوثيقة مع روسيا، فضلا عن العقوبات المفروضة على روسيا".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية وضع يدها على نشاطات فروع "روس نفط" في ألمانيا، بذريعة "ضمان" إمدادات الطاقة الوطنية، حيث تدير هذه الشركة النفطية الروسية عدد من المصافي في ألمانيا.

وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان، أن فروع "روس نفط" في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط في ألمانيا، وضعت تحت "وصاية" الوكالة الوطنية الألمانية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

وفي أبريل الماضي، حذرت موسكو من تأميم شركات روسية بالغرب، ووصفت الإجراء بأنه سلاح ذو حدين.

المصدر: نوفوستي

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