الجنيه البريطاني يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 1985

انخفض سعر صرف الجنيه البريطاني مقابل الدولار، اليوم الجمعة، إلى أقل من 1.14 دولار وذلك للمرة الأولى منذ مارس 1985.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تراجع سعر صرف الجنيه البريطاني، بحلول الساعة 11:02 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.86% إلى 1.1368 دولار.

كما تراجعت الأسهم البريطانية وسط انخفاض حاد في مبيعات التجزئة وتوقعات اقتصادية عالمية قاتمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي زاد المخاوف من تباطؤ النمو مع استعداد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر FTSE 100 للشركات الكبرى بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر FTSE 250 المتوسط ​​بنسبة 0.8%.

المصدر: برايم + بلومبرغ