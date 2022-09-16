التضخم ليس السبب الوحيد.. خبير يحدد أسباب انهيار البورصة الأمريكية قبل أيام

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي انخفاضا حادا، لتوقف سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، وتتكبد أكبر خسارة في يوم واحد في أكثر من عامين.

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وجاء الهبوط بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ المؤشر الشهر الماضي 8.3% فيما كانت التوقعات تشير إلى مستوى 8.2%.

الأمر الذي انعكس على البورصة الأمريكية وساهم في هبوطها، لكن بيانات التضخم لم تكن السبب الوحيد. فقد أوضح المحلل ألكسندر نازاروف الأسباب التي تقف وراء الهبوط وأشار في مقالة له إلى عدة عوامل:

في البداية تحدث المحلل عن أن التضخم تراجع الشهر الماضي من 8.5% إلى 8.3% بفضل تراجع أسعار الوقود، في حين استمرت أسعار المواد الغذائية وسائر السلع الأخرى في الارتفاع.

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وتراجعت أسعار البنزين إلى حد كبير بسبب قرار بايدن بيع ما يقرب من مليون برميل من النفط يوميا سحبا من الاحتياطيات الاستراتيجية. وعندما تتوقف المبيعات، وتبدأ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في تجديد الاحتياطيات مرة أخرى، سيرتفع سعر البنزين مرة أخرى، وسيندفع التضخم نحو أعلى.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في هبوط البورصة الأمريكية كان نية إدارة بايدن فرض عقوبات على الصين، الأمر الذي يهدد بنقص السلع على نطاق عالمي، وبعد ذلك سيزداد التضخم العالمي ليس فقط بنسب ضئيلة، وإنما سيتضاعف بعدة مرات.

ومن الأسباب الأخرى هو إدراك المتعاملين أن عدم القدرة على وقف التضخم، تعني أن الاحتياطي الفدرالي سوف يستمر في رفع الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى إفلاس المدينين على نطاق واسع، وتعميق الركود الاقتصادي.

المصدر: RT