مؤتمر في غروزني يروج للشيشان كوجهة سياحية في الدول العربية

صرح كريستوفر كونستانتينيدي نائب رئيس الاتحاد الوطني الشيشاني للسياحة الوافدة بأن بلاده دعت كبرى شركات السفر في الشرق الأوسط لحضور مؤتمر غروزني للسياحة.

وأضاف أن المؤتمر سيعقد بتاريخ 21 أكتوبر وأن بلاده وجهت دعوة لكبرى شركات السياحة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وسيقوم وزراء السياحة في جمهوريات شمال القوقاز بتعريف الضيوف من الشرق الأوسط بمشروع السياحة الدولي " القوقاز غران توريزمو".

كما وسيقدم وزير السياحة الشيشاني مسلم بيتازييف شرحا تعريفيا لأهم المعالم في شمال القوقاز ومن بينها الجامعة الروسية للقوات الخاصة وبحيرة "كيزينوي-آم" الجبلية العالية والقرية القديمة "خوي" بالإضافة إلى المسجد الذي يحمل اسم النبي محمد "فخر المسلمين".

وسيتم تعريف الضيوف بفنادق جمهورية الشيشان.

المصدر: تاس

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