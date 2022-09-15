 
مباشر

مؤتمر في غروزني يروج للشيشان كوجهة سياحية في الدول العربية

مال وأعمال

مؤتمر في غروزني يروج للشيشان كوجهة سياحية في الدول العربية
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tt9m

صرح كريستوفر كونستانتينيدي نائب رئيس الاتحاد الوطني الشيشاني للسياحة الوافدة بأن بلاده دعت كبرى شركات السفر في الشرق الأوسط لحضور مؤتمر غروزني للسياحة.

وأضاف أن المؤتمر سيعقد بتاريخ 21 أكتوبر وأن بلاده وجهت دعوة لكبرى شركات السياحة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وسيقوم وزراء السياحة في جمهوريات شمال القوقاز بتعريف الضيوف من الشرق الأوسط بمشروع السياحة الدولي " القوقاز غران توريزمو".

كما وسيقدم وزير السياحة الشيشاني مسلم بيتازييف شرحا تعريفيا لأهم المعالم في شمال القوقاز ومن بينها الجامعة الروسية للقوات الخاصة وبحيرة "كيزينوي-آم" الجبلية العالية والقرية القديمة "خوي" بالإضافة إلى المسجد الذي يحمل اسم النبي محمد "فخر المسلمين".

 وسيتم تعريف الضيوف بفنادق جمهورية الشيشان.

المصدر: تاس

إقرأ المزيد
تقرير: السياحة الشاطئية تستحوذ على 90% من الحركة السياحية فى مصر
تقرير: السياحة الشاطئية تستحوذ على 90% من الحركة السياحية فى مصر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين لنظيره الصيني: نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل ديمقراطي ومتعدد الأقطاب