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بوتين يدعو الصين ومنغوليا للانتقال إلى منظومات دفع وطنية

مال وأعمال

بوتين يدعو الصين ومنغوليا للانتقال إلى منظومات دفع وطنية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع ثلاثي اليوم، الصين ومنغوليا للانتقال إلى منظومات دفع وطنية وتشجيع التعاون التجاري.

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وجاء الاجتماع على هامش انعقاد قمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و16 سبتمبر الجاري في سمرقند بأوزبكستان.

وقال بوتين: "سيكون من المهم، حيثما أمكن ذلك، التحول إلى منظومات الدفع الوطنية، مثل نظام المراسلة لبنك روسيا (المركزي الروسي) ونظام المدفوعات عبر الحدود الصيني. وهذا سيجعل من الممكن إجراء التسويات بين دولنا بقدر ما المستطاع".

وأضاف أنه "يجب أيضا تشجيع التعاون الإضافي متعدد الأوجه بين دوائر الأعمال في روسيا والصين ومنغوليا بكل السبل، بما في ذلك في إطار التعاون بين الأقاليم وعبر الحدود".

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس بوتين في قمة روسيا - منغوليا - الصين:

- بوتين: نعتبر التعاون مع الصين ومنغوليا في قطاع الطاقة مجالا واعدا

- بوتين: "غازبروم" تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشروع لبناء خط أنابيب غاز عبر منغوليا إلى الصين (قوة سيبيريا-2).

- بوتين: روسيا منفتحة على شراكة أوثق في مجال التكنولوجيا الفائقة مع الصين ومنغوليا.

- تواصل روسيا والصين تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

- بوتين دعا إلى تطوير المدفوعات بالعملة الوطنية وتشجيع التعاون التجاري (بين البلدان الثلاثة).

المصدر: نوفوستي

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