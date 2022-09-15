نائب رئيس الوزراء الروسي يكشف موعد إبرام اتفاق "قوة سيبيريا-2"

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن الاتفاق النهائي بشأن خط الأنابيب "قوة سيبيريا-2"، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى الصين، من المتوقع إبرامه في المستقبل القريب.

إقرأ المزيد

وقال المسؤول الروسي: "في المستقبل القريب، نتوقع التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن "قوة سيبيريا-2" وهذا يمثل حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز"، مشيرا إلى أن سوق الطاقة الصينية تشهد تطورا نشطا.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن روسيا تزيد إمدادات الوقود الأزرق إلى الصين عبر "قوة سيبيريا"، كما أن الجانبين يبحثان إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

وحاليا تبحث موسكو وبكين مسألة بناء خط جديد "قوة سيبيريا-2"، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في الصين.

المصدر: برايم