مصر تكشف تفاصيل إصدار عملة جديدة ومصير العملات المعدنية

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه تم العرض على مجلس الوزراء، والحصول على الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه للتيسير على المواطنين.

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وأضاف معيط، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم الاستمرار في إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات "الجنيه" و"نصف وربع الجنيه" بنحو 30 مليون جنيه شهريا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة "2 جنيه" عند إصدارها.

وأشار معيط إلى: "أننا نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، من خلال السعى الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه".

وقال حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن احتياطي الفكة يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، لمدة عام ونصف.

المصدر: مصراوي