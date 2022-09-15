تفاصيل صفقة إنشاء ممر عالمي للذكاء الاصطناعي بين الرياض وكاليفورنيا

كشف المدير التنفيذي لشركة "بيوند ليميتس" مهندس أمجد العبداللات تفاصيل عن صفقة إقامة مشروع الممر العالمي للذكاء الاصطناعي، التي وقعتها الشركة مع "أرامكو".

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وقال مدير "بيوند ليميتس" لـRT، خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في الرياض، إن "الاتفاقية التي وقعت مع شركة "أرامكو" تهدف لبناء ممر عالمي سيربط المملكة العربية السعودية مع ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وسيكون هذا الممر الأول وليس الوحيد".

وعن سبب اختيار كاليفورنيا، أشار المسؤول إلى أن الولاية تعد سادس أكبر اقتصاد كما أنه في كاليفورنيا لديها أكثر عدد من الحائزين على جائزة نوبل وأفكار وملكية فكرية ومحافظ استثمارية كبيرة وكلها ستدخل في هذا الممر.

وأشار المسؤول إلى أن الاتفاقية وقعت مع شركة "أرامكو" بمشاركة جامعة "كالتيك".

وأطلقت شركة النفط السعودية "أرامكو"، منصة "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع شركة "بيوند ليميتس" وجامعة "كالتيك"، بهدف ربط الرياض بمدينة كاليفورنيا، وهو مشروع تبلغ قيمته 250 مليون دولار.

ويتضمن المشروع بناء مركز بالمشاركة مع شركة "أرامكو" يركز على الطاقة ومكافحة تغير المناخ، ودعم التحول الرقمي والابتكار.

وتم توقيع اتفاقية "ممر الذكاء الاصطناعي" التي تبلغ مدتها 5 سنوات، خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت في السعودية، يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: RT