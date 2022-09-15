الثقل الاقتصادي لدول منظمة شنغهاي للتعاون

تستضيف مدينة سمرقند في أوزبكستان، اليوم وغدا، اجتماعا لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، وتعقد القمة بحضور شخصي وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

ومن المتوقع أن تجري مناقشة عدة قضايا في القمة، من بينها تلك المتعلقة بتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار وتعزيز الروابط الاقتصادية، فضلا عن المسائل المرتبطة بتطوير البنية التحتية للنقل.

فما هي منظمة شنغهاي للتعاون؟ وما هي أهميتها الاقتصادية؟

منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي بالصين، وتضم روسيا والصين والهند وكازاخستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان.

واليوم وقعت إيران مذكرة بشأن انضمامها إلى المنظمة، وبذلك أصبحت إيران العضو التاسع في منظمة شنغهاي للتعاون.

وفيما يلي جدول يظهر الأهمية الاقتصادية للمنظمة:

المصدر: RT