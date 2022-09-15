 
مباشر

وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يناقشان إجراءات جديدة ضد روسيا

مال وأعمال

وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يناقشان إجراءات جديدة ضد روسيا
Globallookpress Artem Sobolevnews.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tt2k

أفادت صحيفة "الفاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يناقشان إجراءات جديدة ضد الروس المتورطين في التجارة الإلكترونية.

إقرأ المزيد
ملياردير روسي يتبرع بـ 1.6 مليار دولار لصندوق خيري
ملياردير روسي يتبرع بـ 1.6 مليار دولار لصندوق خيري

ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يناقشان مزيدا من التدابير ضد العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية والأمن السيبراني في روسيا، كما تدرس الولايات المتحدة إجراءات ضد البنوك الأجنبية التي تعمل بنظام الدفع "مير".

وكانت الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، قد بدأت في فرض عقوبات ضد روسيا، لا سيما على شراء موارد الطاقة، وهو ما تسبب في موجة تضخم وغلاء في أسعار الكهرباء في عموم القارة الأوروبية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وستوجه العقوبات الغربية ضد روسيا ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا