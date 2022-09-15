ماذا سيبحث بوتين وأردوغان في اجتماعهما في سمرقند؟

كشف مصدر دبلوماسي في أنقرة عن أن رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان سيناقشان إمدادات الغاز الروسي في اجتماع سيعقده الزعيمان اليوم في سمرقند بأوزبكستان.

إقرأ المزيد

وأفاد المصدر، بأن الرئيسيين سيناقشان على وجه الخصوص تفاصيل سداد جزء إمدادات الغاز بالعملات الوطنية الروبل والليرة.

وشدد المصدر على أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا لا تواجه أية مشاكل.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن أن زعيما روسيا وتركيا اتفقا على سداد جزء من إمدادات الغاز بالعملات الوطنية.

من جهته، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن شراء تركيا للغاز الروسي بالروبل، كذلك أشار إلى أن أنقرة تناقش مع موسكو إمكانية دفع جزء من الإمدادات بالليرة التركية.

المصدر: نوفوستي