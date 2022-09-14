المفوضية الأوروبية تقترح تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 10% قبل 31 مارس المقبل

اقترحت المفوضية الأوروبية، لأول مرة في التاريخ، السماح لدول الاتحاد الأوروبي بتحديد سعر الكهرباء بأقل من التكلفة وتغطية الفرق بواسطة الإعانات المالية.

وجاء في مبادرة المفوضية لمكافحة أزمة الطاقة الحادة في الاتحاد الأوروبي التي نشرت يوم الأربعاء، أن المفوضية تقترح رسميا، خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10٪ حتى 31 مارس من العام المقبل وبنسبة 5٪ خلال ساعات الذروة.

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سيتم حساب كمية تقليص الاستهلاك من المتوسطات في هذه الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض سقف مؤقت في الاتحاد الأوروبي لأرباح شركات الطاقة التي تنتج الكهرباء بتكاليف متدنية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية والمتجددة، عند مستوى 180 يورو لكل ميجاوات ساعة.

من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون يوم أمس، أن الإجراءات التي ستقترحها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، ستمكن البلدان من جمع إيرادات إضافية وتوجيهها للمحتاجين.

وكتبت سيمسون في حسابها على "تويتر": "ستمكن خطتنا الدول الأعضاء من جمع الإيرادات وإعادة توجيهها إلى المحتاجين خلال هذا الوقت الصعب"، مضيفة أن سكان الاتحاد الأوروبي والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية الأكثر ضعفا، يكافحون لتغطية نفقاتهم بسبب كلفة الطاقة.

المصدر: وكالات