شركة نقل الطاقة الفرنسية لا تستبعد انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء

قالت قناة BFMTV، إن شركة RTE الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء لا تستبعد حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي هذا الشتاء.

وذكرت الشركة، أنه من الممكن تجنب وقوع تفادي هذا الاحتمال عن طريق تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 1٪ -5٪.

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ونقلت القناة عن بيان للشركة: "لا يمكننا تماما استبعاد مخاطر انقطاع التيار الكهربائي، ولكن يمكن تجنب ذلك من خلال تقليل استهلاك الطاقة على المستوى الوطني بنسبة 1٪ -5٪ في معظم الحالات - وبنسبة 15٪ في فصل الشتاء القارس".

وتابعت الشركة: "في الشتاء، تزداد مخاطر حدوث تحميل عالي على شبكة الكهرباء، ولكن يمكن تجاوز ذلك من خلال إجراءات صارمة في مجال توفير الطاقة".

المصدر: نوفوستي