الإمارات تستحوذ على إحدى أكبر الشركات المصرية

استكملت مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية عملية الاستحواذ على 70% من حصص الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع.

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وهذا الاستحواذ يمنح موانئ أبو ظبي حصص الأغلبية في شركتي تارنسمار الدولية للنقل البحري، وترانسكارجو الدولية تي سي آي، بعدما تم الإعلان المبدئي عن عملية الاستحواذ بتاريخ 1 يوليو 2022.

وبلغت القيمة الإجمالية لحصة 70% التي استحوذت عليها مجموعة موانئ أبو ظبي 514 مليون درهم إمارتي، أي ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي، وتعد صفقة الاستحواذ على هاتين الشركتين أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبو ظبي.

وتمضي الشركتان وفقًا للخطط المرسومة لتحقيق عائدات تصل إلى 137 مليون دولار، وأرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تصل إلى 65 مليون دولار عن كامل عام 2022، ومن المقرر أن تواصل عائلة الأحوال والفرق التنفيذية للشركتين الاضطلاع بمهام الإدارة وتقديم خطط النمو الاستراتيجي تحت إدارة ودعم مجلس الإدارة وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي.

وتأسست مجموعة موانئ أبو ظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

المصدر: القاهرة 24