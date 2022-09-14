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كم مرة ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في 2022؟

مال وأعمال

كم مرة ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في 2022؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي زادت هذا العام 10 مرات مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

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وجاء تصريح المسؤولة الأوروبية في كلمة حول حالة المجتمع أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم الأربعاء.

وقالت المسؤولة: "ارتفعت أسعار الغاز أكثر من 10 مرات مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة، لكن الأوروبيين يستجيبون بشجاعة لهذا الوضع".

وتشهد البورصات الأوروبية تقلبات حادة في أسعار الغاز في ظل تراجع الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.

المصدر: تاس

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