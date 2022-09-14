روسيا وطاجيكستان تبحثان الانتقال إلى العملات الوطنية في الحسابات المتبادلة

قال وزير خارجية طاجيكستان سيراج الدين مهرالدين، إن المؤسسات المالية الرسمية في بلاده وفي روسيا تبحث الانتقال إلى العملات الوطنية في الحسابات المتبادلة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية والمصرف المركزي في طاجيكستان، يبحثان بشكل نشط مع وزارة المالية والبنك المركزي في روسيا هذا الموضوع.

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وأضاف: "أعلم أن العمل مستمر حاليا في الدولتين، لتحديد آفاق التوسع في استخدام العملات الوطنية".

ووفقا لوزير الخارجية الطاجيكي، يقوم الطرفان أيضا بتحليل الاختلافات في التشريعات الوطنية المتعلقة بالضبط النقدي، وكذلك دراسة الوضع الحالي للتسويات المتبادلة في العملات الوطنية، ويتم أيضا بحث موضوع كشف القيود المحتملة.

المصدر: نوفوستي