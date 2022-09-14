انخفاض حاد في مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد بيانات التضخم

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد، في تعاملات أمس الثلاثاء، بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى من المتوقع.

وأمس انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي في نهاية التعاملات بنسبة 3.94% إلى 31104.7 نقطة، فيما أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تعاملات الثلاثاء، على تراجع بنسبة 4.32% إلى 3932.69 نقطة.

وأنهى تعاملات أمس مؤشر "ناسداك" على تراجع بنسبة 16% عند 11633.7 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات أمريكية تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي، لكن النتيجة جاءت أعلى من توقعات المحللين.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 8.3% خلال أغسطس الماضي انخفاضا من 8.5% خلال يوليو الماضي، بحسب بيان صدر عن وزارة العمل في الولايات المتحدة.

وجاءت نتيجة الشهر الماضي أعلى من المتوقع، إذ كان يتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 8.2% خصوصا مع تراجع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

المصدر: RT