مفوض أوروبي: وضع سقف سعر للغاز الروسي لا معنى له

أعرب المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون، عن اعتقاده بأن تحديد سقف أسعار للغاز الروسي، لا معنى كبيرا له بتاتا.

وشدد المفوض، في مقابلة نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة La Repubblica، على أن موضوع تحديد الأسعار يحتاج إلى مزيد من المناقشة.

وأضاف: "لا يوجد معنى كبير لوضع سقف سعري للغاز الروسي، لأننا نجحنا بالفعل في عدم الاعتماد تقريبا على روسيا، وبات بمقدورنا الاستغناء عن الغاز الروسي".

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ووفقا له، تتم مناقشة العديد من الخيارات فيما يتعلق بالقيود العامة على أسعار الطاقة.

وقال: "هذا موضوع معقد. في الاقتصاد، لا يكون تحديد سقف للسعر دائما عمليا. يجب علينا أن نفهم مدة استعداد دول جنوب أوروبا والدول الشمالية مثل النرويج، لقبول فكرة تحديد سعر الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب".

وشدد على وجود كميات كافية من موارد الطاقة لتغطية حاجة أوروبا في الشتاء المقبل، لكن المشكلة تكمن في الأسعار.

وقال: "أنا متفائل بدرجة معتدلة. لدينا استراتيجية، وبعد خمسة أشهر نعتقد بقدرتنا على توفير الطاقة".

المصدر: تاس