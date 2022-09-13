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هبوط بيتكوين دون الـ20 ألف دولار وإيثر تخسر 6% من قيمتها

مال وأعمال

هبوط بيتكوين دون الـ20 ألف دولار وإيثر تخسر 6% من قيمتها
Gettyimages.ru
"بيتكوين" تهبط تحت الـ 20 ألف دولار و"إيثر" تخسر 6% من قيمتها
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شهدت العملات المشفرة هبوطا كبيرا حيث تكبدت عملة بيتكوين خسائر فادحة بلغت 13%، وتراجعت قيمة إيثر 6%.

وتراجعت بيتكوين أشهر العملات المشفرة في العالم 57.9% عن أعلى مستوى لها في العام والذي سجلته في 28 مارس وبلغ 48234 دولارا.

وبلغت بيتكوين أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا العام في يوليو، مع موجة رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، حين سجلت 18647 دولارا.

كما انخفضت عملة إيثر 6.07% إلى 1612.7 دولار اليوم، لتخسر 104.3 دولار عن إغلاقها السابق.

وحققت العملات المشفرة مكاسب تصل إلى 2207746% على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الانهيار الأخير الذي شهدته السوق.

وحقّق المستثمرون في العملات المشفرة أرباحا تجاوزت 2000 ضعف أرباح الأسهم الأفضل أداء.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام

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