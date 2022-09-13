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"بلومبيرغ": الولايات المتحدة قد تجدد احتياطيات النفط الاستراتيجية بسعر حوالي 80 دولارا للبرميل

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادرها أن الولايات المتحدة قد تبدأ في شراء النفط لتجديد احتياطاتها الاستراتيجية منه بسعر حوالي 80 دولارا للبرميل.

وكتبت الوكالة: "قد تبدأ الولايات المتحدة في تجديد احتياطاتها النفطية الاستراتيجية عندما تنخفض أسعار النفط الخام إلى نحو 80 دولارا للبرميل".

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وانخفضت مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة إلى 434.1 مليون برميل.

ويعد هذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة منذ شهر مايو 2022، وبذلك تكون الاحتياطيات قد بلغت أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر 1984.

المصدر: برايم

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