حجم التجارة بين روسيا والهند ارتفع بنسبة 120% هذا العام

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن حجم التجارة بين روسيا والهند ارتفع بنسبة 120% في العام 2022، حيث زادات إمدادات النفط والفحم والأسمدة الروسية.

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وقال أوشاكوف للصحفيين: "علاقاتنا (مع الهند) تتطور بنشاط، حيث زاد حجم التجارة بشكل كبير، في العام 2022 ارتفع بنحو 120 في المائة. والآن تزداد إمدادات روسيا من النفط والفحم والأسمدة".

كذلك أشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات ثنائية لتوسيع استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية.

وتأتي التصريحات قبل انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر 2022، حيث يتوقع أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاءات مع قادة الدول المشاركة في المنظمة، بما في ذلك مع القيادة في الهند.

المصدر: نوفوستي